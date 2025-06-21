Türünün en küçüğüydü! Aydın'da yaralı halde bulundu jandarmaya teslim edildi!

Güzelçamlı Mahallesi'nde bir kişinin yaralı kukumav bulduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yaralı kukumav, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hayvanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

KUKUMAV BAYKUŞ TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Mitolojide Athena'nın sembolü olduğu için Eski Yunan'da şans getirdiğine inanılırdı. Türk kültüründe bazı bölgelerde "uğursuz" sayılsa da, aslında tarım alanlarındaki kemirgen popülasyonunu kontrol ettiği için faydalıdır.

IUCN tarafından "Asgari Endişe" (Least Concern) kategorisinde listelenmiştir. Açık ormanlar, tarım arazileri, kayalık bölgeler, hatta şehir parklarında yaşayabilir. Mağaralar, ağaç kovukları veya terk edilmiş binaları yuva olarak kullanır.

Boyut: Küçük yapılıdır, boyu 22-27 cm, kanat açıklığı 50-56 cm civarındadır. Ağırlığı 150-200 gram arasında değişir.

Görünüm: Tıknaz bir vücut yapısına sahiptir. Başı yassı, gözleri sarı veya yeşilimsi renktedir.

Tüyler: Kahverengi, gri ve beyaz karışımı benekli bir desene sahiptir. Bu desen, ağaç kabukları ve kayalıklarda kamufle olmasını sağlar.

Coğrafi Dağılım: Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaygındır. Türkiye'de de pek çok bölgede görülebilir.

Avlanma: Gece ve alacakaranlıkta aktif olmasına rağmen gündüzleri de avlanabilir (diğer baykuşlardan farklı olarak).

Besin: Kemirgenler, küçük kuşlar, böcekler, sürüngenler ve solucanlarla beslenir.

Ses: Ötüşü tiz ve müzikal bir "kii-yuu" veya "kiv-kiv" şeklindedir. Türkçe'de "kukumav kuşu gibi ötme" deyimi bu kuşun ötüşüne atıfla söylenir.