Türünün nadir örneği: Seviliyor mu, sevilmiyor mu?

Kedi mi köpek mi? Sorusuna hangi cevabı verirdiniz? İnsanlar kedileri neden seviyorlar; tüylüler, minikler, işine geldiklerinde de fazlasıyla sevgi dolular. Ama o tüylerinin altında ne var hiç düşündünüz mü derken karşımıza Sfenks Kedileri çıktı.
Sfenks Kedileri tüysüzler ve normal kedilerin neredeyse iskelet hali gibi duruyorlar. Her ne kadar çoğu kedisever bile bu tip canlılara bakamasa da aslında hayranı o kadar çok ki...
İşte dünyadaki birkaç tüysüz kedi cinsinden biri olan görüntüsünün aksine aksine yumuşak huylu,sahibine bağlı ve canayakın Sfenks Kedi fotoğrafları....
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