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Türünün nadir örneği: Seviliyor mu, sevilmiyor mu?

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 24.04.2019 09:34 | Son Güncelleme

Kimi seviyor kimi ise yüzüne bile bakamıyor. İşte sevmeyenin bile kalbini çalan birbirinden tatlı Sfenks Kedi fotoğrafları

Türünün nadir örneği: Seviliyor mu, sevilmiyor mu?

Kedi mi köpek mi? Sorusuna hangi cevabı verirdiniz? İnsanlar kedileri neden seviyorlar; tüylüler, minikler, işine geldiklerinde de fazlasıyla sevgi dolular. Ama o tüylerinin altında ne var hiç düşündünüz mü derken karşımıza Sfenks Kedileri çıktı.

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Sfenks Kedileri tüysüzler ve normal kedilerin neredeyse iskelet hali gibi duruyorlar. Her ne kadar çoğu kedisever bile bu tip canlılara bakamasa da aslında hayranı o kadar çok ki...

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İşte dünyadaki birkaç tüysüz kedi cinsinden biri olan görüntüsünün aksine aksine yumuşak huylu,sahibine bağlı ve canayakın Sfenks Kedi fotoğrafları....

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