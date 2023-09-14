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TUS 2. DÖNEM SINAV BELGELERİ AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM TUS sınav belgesi nasıl alınır? TIKLA-ÖĞREN

14.09.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS 2. dönem sınav belgeleri ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklamasında bulunuldu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi 2. dönem giriş sınavı ve 2. STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı kaydedildi. Peki, TUS sınav belgesi nasıl alınır? İşte, ais.osym.gov.tr TUS 2. dönem sınav giriş belgeleri ekranı...

TUS 2. dönem sınav belgeleri erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile TUS 2. dönem sınav yerlerini öğrenebilecekler. ÖSYM'den yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, ais.osym.gov.tr TUS 2. dönem sınav giriş belgeleri ekranı ve sınava ilişkin merak edilenler...

TUS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

TUS 2. Dönem sınav giriş belgeleri için yapılan açıklamada şu ifadfelere yer verildi:

"24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin internet adresinden 14 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."

TUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS SINAVI NE ZAMAN?

TUS 2. Dönem sınavı 24 Eylül tarihinde yapılacak.

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