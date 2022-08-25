TUS ile STS giriş belgeleri açıklandı mı? TUS ve STS giriş belgeleri sorgulama ekranı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Eylül tarihinde yapılacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki TUS ile STS giriş belgelerine nasıl ulaşılır?

TUS VE STS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?

Sınava katılacak olan adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2022-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) birinci aşama sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra, 2022-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) ikinci aşama sınavı için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

