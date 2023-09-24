TUS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? 2023 TUS 2. Dönem sınavında kaç soru sorulacak?

TUS sınavının saat kaçta başlayacağı ve sona ereceği araştırılmaya başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı bugün (24 Eylül 2023 Pazar) gerçekleştirilecek. İşte 2023 TUS sınavına dair detaylı bilgiler...

TUS SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 135 dakika olacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14:45'te yapılacak ve Temel Tıp Bilimleri Testi gibi 135 dakika sürecek.

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.



