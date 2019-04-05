Mynet Trend

Tutuklanan 'tırnakçı'dan pes dedirten sözler: 40 yıldır yapıyorum kardeşim

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 05.04.2019 10:05 | Son Güncelleme

Mersin'de, 'tırnakçılık' denilen yöntemle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ahmet.K. (59), "40 yıldır yapıyorum kardeşim" dedi.

Tutuklanan 'tırnakçı'dan pes dedirten sözler: 40 yıldır yapıyorum kardeşim

Üst üste 2 gün kent merkezindeki bir markete giren bir kişi, yaptığı alışverişin ardından iş yeri sahibine gösterdiği 200 TL'yi hızlı bir şekilde cebine koyup, alışveriş tutarından arta kalan para üstünü de alıp marketten çıktı. Şüphelinin verdiği parayı alıp almadığından şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını incelediğinde 'tırnakçılık' denilen yöntemle dolandırıldığını anladı.

İşletme sahibinin başvurusu üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik- Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenen Ahmet K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet K. adliyeye sevk edileceği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplar ile dikkat çekti. Ahmet K., "İddialar doğrudur. Para üstü alıp, para üstü vermiyorum kardeşim. Her yerde, günde 2-3 defa yapıyorum. 40 yıldır yapıyorum kardeşim" dedi. Şüpheli, 'Birgün yakalanacağınızı düşünmediniz mi sorusunu da "Her zaman yakalanıyorum kardeşim" diye yanıtladı. Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
Dünyada ortalama yaşam süresi açıklandı! Dünyada ortalama yaşam süresi açıklandı!
Kuzeninin eski nişanlısını öldürmüştü! Hakim karşısına çıktıKuzeninin eski nişanlısını öldürmüştü! Hakim karşısına çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin tırnakçı dolandırıcı

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Maalesef kendi makam ve aile efratları dışında kimseyi düşünmeyen insanlar tarafından yönetilen bir devlette bu tür mahluklar rahatça yaşar.Allah iyi insanları korusun.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli "Bonnie ve Clyde" yakalandı

Yerli "Bonnie ve Clyde" yakalandı

Kilo vermeye karar verdiler! 6 ay sonraki halleri şoke edici

Kilo vermeye karar verdiler! 6 ay sonraki halleri şoke edici

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çıldırdı!

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çıldırdı!

Dünyada ortalama yaşam süresi açıklandı!

Dünyada ortalama yaşam süresi açıklandı!

Kuzeninin eski nişanlısını öldürmüştü! Hakim karşısına çıktı

Kuzeninin eski nişanlısını öldürmüştü! Hakim karşısına çıktı

Esra Erol'da izleyicilerin kanını donduran iddialar!

Esra Erol'da izleyicilerin kanını donduran iddialar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.