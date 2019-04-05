Tutuklanan 'tırnakçı'dan pes dedirten sözler: 40 yıldır yapıyorum kardeşim

Üst üste 2 gün kent merkezindeki bir markete giren bir kişi, yaptığı alışverişin ardından iş yeri sahibine gösterdiği 200 TL'yi hızlı bir şekilde cebine koyup, alışveriş tutarından arta kalan para üstünü de alıp marketten çıktı. Şüphelinin verdiği parayı alıp almadığından şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını incelediğinde 'tırnakçılık' denilen yöntemle dolandırıldığını anladı.

İşletme sahibinin başvurusu üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik- Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenen Ahmet K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet K. adliyeye sevk edileceği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplar ile dikkat çekti. Ahmet K., "İddialar doğrudur. Para üstü alıp, para üstü vermiyorum kardeşim. Her yerde, günde 2-3 defa yapıyorum. 40 yıldır yapıyorum kardeşim" dedi. Şüpheli, 'Birgün yakalanacağınızı düşünmediniz mi sorusunu da "Her zaman yakalanıyorum kardeşim" diye yanıtladı. Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

