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Tutunamayanlar Çevrimiçi fragmanı yayınlandı! Fenomen dizi artık evden çekiliyor! Tutunamayanlar 13. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.04.2020 03:01 | Son Güncelleme

TRT 1'in absürd komedi dizisi Tutunamayanlar 13. son bölümüyle ekrana geldi. Doğu Demirkol'un başrolde oynadığı Tutunamayanlar'ın yeni bölümleri ise artık evlerden çekilecek. Tutunamayanlar Çevrimiçi bölümünden ilk fragman da yayınlandı. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de Tutunamayanlar Çevrimiçi bölüm fragmanını "Bu ekip yine bir şeyler peşinde ama hayırlısı bakalım..." notuyla paylaştı. Peki evden çekilen Tutunamayanlar Çevrimiçi bölümü ne zaman yayınlanacak?

Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız ve Yeliz Kuvancı'nın başrollerde oynadığı TRT 1'in komedi dizisi Tutunamayanlar 13. yeni bölümüyle 14 Nisan Salı akşamı ekrana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle setleri durduran TRT yöneticileri ise Tutunamayanlar için sürpriz bir karar aldı.

Seksenkler ekibinin Ev Yapımı dizisinin ardından, Tutunamayanlar'ın oyuncuları da diziyi artık evden çekmeye başladı. Yapımcılığını Ahmet Tarık Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan'ın oturduğu, dizinin oyuncuları çekimlerine artık evden devam ediyor.

'Tutunamayanlar Çevrimiçi' ilk bölümüyle 21 Nisan Salı 20.00'de TRT 1'de!

TUTUNAMAYANLAR GENEL KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem’i etkilemenin yolunu iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

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