Tuvalet sonrası el yıkama oranları açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Avrupa ülkelerinde hijyen alışkanlıklarına ilişkin yapılan araştırma, tuvalet sonrası el yıkama oranlarını gözler önüne serdi. WIN/Gallup International tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre, birçok Avrupa ülkesinde el yıkama oranlarının beklenenin altında kaldığı görüldü.

Araştırmada Bosna Hersek yüzde 96 ile listenin zirvesine yerleşirken, Türkiye yüzde 94 ile ikinci sırada konumlandı. Türkiye’yi Romanya, Kosova, Portekiz ve Sırbistan gibi ülkeler takip etti.

AVRUPA’DA ORANLAR DÜŞÜK KALDI

Verilere göre bazı Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlıklarının düşük seviyelerde olduğu dikkat çekti. Özellikle Hollanda, yüzde 50 ile listenin son sırasında yer aldı. Araştırmada, ülkede yaşayanların yalnızca yarısının tuvalet sonrası ellerini sabun ve suyla yıkadığı belirtildi.

İrlanda, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi ülkelerde de oranların yüzde 70-80 bandında kaldığı görüldü.

ÜLKELERE GÖRE EL YIKAMA ORANLARI

Araştırmaya göre bazı ülkelerde tuvalet sonrası el yıkama oranları şöyle sıralandı: