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    4. Tuvaletini yapan adamın boynuna 5 metrelik ölümcül piton çullandı: Kurtarmak için vura vura öldürdüler

    Tuvaletini yapan adamın boynuna 5 metrelik ölümcül piton çullandı: Kurtarmak için vura vura öldürdüler

    28.07.2024 15:36
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    28.07.2024 15:36
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    Hindistan'da tuvaletini yapmak için ormanlık alana giden bir adam hayatının en büyük dehşetini yaşadı. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki piton adamın boynuna dolanıp nefesini kesti. Ölümle burun buruna gelen adamın kurtuluşu kameraya yansıdı.

    Ormanlık alanda tuvaletini yaparken piton saldırısına uğrayan adamı yardım çığlıklarını duyan köylüler kurtardı. Köylüler dev yılanı ellerine geçen kesici aletlerle vura vura öldürdü.

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    ARKADAN GELİP BOYNUNA SARILDI

    Olay Madya Pradeş eyaletinin Jabalpur kentine bağlı Kalyanpur köyünde yaşandı. Tuvaletini için ormana giden adama yaklaşık 5 metre uzunluğundaki piton arkadan yaklaşıp kuyruğuyla adamın boynuna dolandı. Dehşete kapılan adam, ölümcül pitonun ağzını tutmayı başardı, bir yandan da feryat figan yardım istedi.

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    YARDIMA GELEN KÖYLÜLERİ BEKLEYEN MANZARA ÜRPETİCİYDİ

    Bölgeden geçmekte olan köylüler adamın çığlıklarını duyunca yardıma koştu. Bu sırada piton adamın çepeçevre sarmalamıştı.

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    VURA VURA ÖLDÜRDÜLER

    Köylüler hızla harekete geçip pitonu adamdan ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra ise pitonu balta, taş ve başka kesici silahlar kullanarak öldürdüler.

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    "NEFES ALMAKTA ZORLANIYORDU"

    Olayla ilgili konuşan orman korucusu Mahesh Chandra Kushwaha “Piton boynuna dolandığı için adam nefes almakta zorlanıyordu. böyle bir durumda, hayvanı öldüren kişi veya kişilere yasal işlem yapılmaz" dedi.

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    SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

    Adamın mucizevi şekilde ölümden kurtulduğu anlar sosyal medyada çokça konuşuldu.

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    Tuvaletini yapmak istedi, hayatını kaybetti! Yakınları gördükleri manzara karşısında kahroldu Tuvaletini yapmak istedi, hayatını kaybetti! Yakınları gördükleri manzara karşısında kahroldu
    Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan piton
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