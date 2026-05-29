Tuvaletten bile çıkıyorlar! Muş’taki bu evi adeta yılanlar bastı

Muş’un Hasköy ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan bir aile, adeta korku filmi gibi günler geçirdiklerini anlattı. Evin farklı noktalarında ortaya çıkan yılanlar nedeniyle büyük panik yaşayan aile, özellikle çocukların güvenliği için yetkililerden destek bekliyor.

Ailenin iddiasına göre yılanlar zaman zaman tuvalet giderinden, zaman zaman ise kapının açık kalması durumunda doğrudan evin içine giriyor. Uzun süredir yılanlarla mücadele ettiklerini belirten ev sakinleri, bazı günler evin içerisinden iki yılan çıkardıklarını söyledi. Özellikle çocukların bulunduğu evde tedirginlik yaşadıklarını ifade eden aile, geceleri rahat uyuyamadıklarını dile getirdi.

Evin temel kısmındaki boşluklar ve çatlaklarda çok sayıda yılan görüldüğünü belirten vatandaşlar, bazı yılanların yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğunu öne sürdü. Evin çevresinde ve duvar diplerinde sık sık ortaya çıkan yılanlar nedeniyle aile üyeleri dışarı çıkarken ve eve girerken dikkatli davranmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Mahalle sakinleri de bölgede son dönemde yılan sayısında artış yaşandığını belirterek, yetkililerden inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yılanların görüldüğü evde yaşayan aile, yaşadıkları korkunun son bulması için destek beklediklerini ifade etti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır