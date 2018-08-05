MAGAZİN

Tuvana Türkay'dan hayranlarını büyüleyen paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.08.2018 20:09 | Son Güncelleme

Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla takipçilerini büyüledi. 'Estetiksiz halinle kendin olmazdın' diyenlere ise Türkay'ın paylaşımı cevap niteliğindeydi.

Tuvana Türkay'dan hayranlarını büyüleyen paylaşım

Burun estetiğinin oyunculuğunun önüne geçtiğinden yakınan Tuvana Türkay, ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla eleştirenleri bir kez daha utandırdı. Makyajsız fotoğrafınıpaylaşan güzel oyuncu doğallığıyla takipçilerini adeta büyüledi.

Ekranlara ilk çıktığı dönemlerde estetiksiz haliyle de bir çok projede yer alan başarılı oyuncu Tuvana Türkay "Estetiksiz olsa Tuvana Türkay diye biri olmayacaktı" sözlerine cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Söylentileri çok geride bırakan güzel oyuncu makyajsız haliyle de adından söz ettirmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay instagram estetik

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