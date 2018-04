Tuvana Türkay: İleri boyutta safım

Kendinizi ifade etmeye engel olanlar nedir?



Bazen ne anlatırsanız anlatın, nasıl ifade ederseniz edin etrafınızda kendi bildiğini okuyacak insanlarla bir arada olursunuz. Konuşmaktan yorulursunuz. Bir bakışımdan beni anlayacak insanlarla kendimi yormadan yaşamaya çalışıyorum. Kendimi anlaşılamadığımı fark ettiğimde ifade etmeye çalışmıyorum.

Hayatın bugüne kadar size verdiklerinden tatminkâr mısınız?



Eksik olan ne vardır? Çok şükür. İsteyip de olmayan bir şey olmadı hayatımda. Sevdiklerim yanımda, sağlığım yerinde. Daha fazlası için şımarıklığa gerek yok.

Her şeyi çok ciddiye alıyor gibi görünen görüntüm. Ve damarıma basıldıkça her şeyi sineye çekecek biri olduğumun zannedilmesi. İnsanların tek bir şey bilmeden, her şeyi bildiklerini zannetmeleri. Her türlü bilgi kirliliğinin, yafta ve sözüm ona duyumların bir kitap oluşturabilecek boyutta elden ele, dilden dile gezmesi. İnsanlar benden bahsetmeyi ortada ben olmasam bile seviyor sanırım.

**Hakkınızdaki yaygın görüşlerden biri “Bir türlü patlama yapamadı.” Öyle mi?