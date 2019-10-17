Tuvana Türkay'ın dekolteli pozuna Onur Tuna'dan yorum

Oyuncu Tuvana Türkay, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Formsante Dergisi için çekilen pozunu paylaşan Türkay, daha önce de paylaştığı ama sildiği fotoğrafı yeniden yayınladı.

Türkay'ın paylaşımına meslektaşı Onur Tuna da kayıtsız kalamadı. Tuna, “Ne desem?” diye göndermede bulundu.

Tuvana Türkay ise, “Not al, hepsini bana söylersin” yanıtını verdi.

Tuna ile Türkay, Ağır Romantik filminde birlikte rol almıştı. Onur Tuna şu sıralar Mucize Doktor dizisindeki rolüyle dikkat çekiyor.

