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Tuvana Türkay kimdir, aslen nereli? Tuvana Türkay kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

22.05.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afara konuklarından olan Tuvana Türkay'ın hayatı merak konusu oldu. Türkay, Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. Pek çok yapımda rol alan ismin memleketi ve yaşı da merak ediliyor. Peki Tuvana Türkay kimdir, aslen nereli? Tuvana Türkay kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...

Tuvana Türkay kimdir, aslen nereli? Tuvana Türkay kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Oyuncu Tuvana Türkay, Afara programının konuklarından oldu. Türkay 2009 yılında Kevok dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. 2011-2012 yıllarında yayımlanan Yer Gök Aşk dizisi ile yıldızı parlayan Türkay 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde de yer almıştır. Şu esnalar Çember isimli yapımda rol alan Türkay aynı zamanda müzik ile de ilgilenmekte.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

1990 Üsküdar doğumlu olan isim Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezunudur. Değişimi ile son dönemlerde sıkça gündeme gelen Tuvana Türkay estetik eleştirilerine şöyle cevap vermişti "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahale varsa, ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim"

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Eski hali sosyal medyada sık sık gündem olan Tuvana Türkay hakkında yapılan yorumlara da isyan etmişti. Türkay estetik konusuyla ilgili acımasız eleştirilere şu cevabı vermişti: ''Densiz gaf(ları). Sözüm ona amacınız 'tanınmış insanların büyük değişimlerini paylaşıp estetiği aslında ne kadar harika bir şey olduğunu ve insanların kırılan özgüvenlerinin arkasındaki gerçekliği göstermektir' demişsiniz. Ama densizlikten girip magazin çarpıtması bir olayı da durmadan densizlik gafları adı altında kişisel bir hakarete dönüştürmüşsünüz."

TUVANA TÜRKAY'IN SEVGİLİSİ KİM?

Oyuncu Tuvana Türkay futbolcu Alper Potuk ile 3 yıl beraberlik yaşamıştır. Türkay'ın adı son olarak ise Survivor sunucusu Murat Ceylan ile birlikte anılmıştı.


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Tuvana Türkay
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