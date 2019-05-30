Tüy gibi hafif ve aslanlar gibi performanslı: Asus Vivobook S14

Aynı zamanda Nvidia'nın giriş seviyesi grafik işlemcisi olan MX 150'yi bünyesinde barındırıyor olması sayesinde, zaman zaman oyun oynamak isteyen kullanıcılara adeta can simidi olabiliyor. Ergolift adını verdiği yeni nesil tasarım anlayışı ile birlikte soğutma performansını üst sınırlara taşımayı hedefleyen Asus Vivobook serisi, fiyatı ile de iddialı bir yere konumlanıyor.
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