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Tüy gibi hafif ve aslanlar gibi performanslı: Asus Vivobook S14

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 30.05.2019 16:57 | Son Güncelleme

Asus, dizüstü konusunda gerçekten son yılların en başarılı markalarından bir tanesi. Kendine has dizaynların yanı sıra kaliteden ödün vermeden yepyeni modeller ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu videoda konuğumuz olan Vivobook S14 S430F modeli hem günlük kullanım hem de iş odaklı kullanımları hedefliyor.

Aynı zamanda Nvidia'nın giriş seviyesi grafik işlemcisi olan MX 150'yi bünyesinde barındırıyor olması sayesinde, zaman zaman oyun oynamak isteyen kullanıcılara adeta can simidi olabiliyor. Ergolift adını verdiği yeni nesil tasarım anlayışı ile birlikte soğutma performansını üst sınırlara taşımayı hedefleyen Asus Vivobook serisi, fiyatı ile de iddialı bir yere konumlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asus Vivobook S14 asus

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