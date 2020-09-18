Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tüyleri diken diken eden TikTok akımı! Diş törpüleme trendi tepki çekiyor

Tüyleri diken diken eden TikTok akımı! Diş törpüleme trendi tepki çekiyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta hemen hemen her gün yeni bir trend ortaya çıkıyor. Birbirinden ilginç akımların gündem olduğu sosyal medya uygulamasında bu kez diş törpüleme trendi var ancak diş hekimleri bu tehlikeli akıma karşı uyarıyor.

Tüyleri diken diken eden TikTok akımı! Diş törpüleme trendi tepki çekiyor

TikTok birçok tuhaf akımın yaşandığı bir yer olmaya devam ediyor ancak son trend ağızları açık bırakacak türden. Dişlerine tırnak törpüsüyle şekil vermeye çalışan birçok kadın deyim yerindeyse tüyleri diken diken etti.

Diş hekimi Sunny Sihra, 'Bir tırnak törpüsü kullanarak dişlerinizi törpülemek inanılmaz derecede zararlıdır ve diş yapısına ve diş minesine kalıcı hasar verebilir. Diş minesini yeniden büyütemezsiniz, bu nedenle hasar geri döndürülemez.Herhangi bir kozmetik şekillendirme, yalnızca uygun sterilize edilmiş aletlerle bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.

@millennial_rdh

Is filing your teeth safe? @acerendulicc ##dentist ##teeth ##filingdown ##duet

♬ original sound - Iman

TikTok'ta görüldüğü gibi dişlerini törpüleyen insanlar, sağlıklı diş dokusuna veya mineye zarar verme riski taşıyor ve bu da potansiyel olarak hassasiyet veya ağrı gibi sorunlara neden oluyor. Dişleri kolayca çatlatabilir ve hatta kökleri enfeksiyona maruz bırakabilir, bu sadece çok ağrılı değil, aynı zamanda sonuçta kemik kaybına sebep olabilir' diyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Kimsenin aklına gelmez! Klozete bunu atmak...Kimsenin aklına gelmez! Klozete bunu atmak...
Bakın Vizontele kadrosunda kimler var?Bakın Vizontele kadrosunda kimler var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Keanu Reeves, Matrix 4’ten ilk bilgileri verdi: 'Korkunç'
Keanu Reeves, Matrix 4’ten ilk bilgileri verdi: 'Korkunç'
Çok fazla yer etkilenecek diyerek son kararlarını verdiler!
Çok fazla yer etkilenecek diyerek son kararlarını verdiler!
Kaybettiği telefonundan çıkan fotoğrafları görünce inanamadı
Kaybettiği telefonundan çıkan fotoğrafları görünce inanamadı
Söylentiler gerçek oluyor! Ünlü yıldız süper kahraman olma yolunda
Söylentiler gerçek oluyor! Ünlü yıldız süper kahraman olma yolunda
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Muhabbet kuşu isimleri: Sarı, mavi, beyaz renkte dişi ve erkek kuş isimleri
Muhabbet kuşu isimleri: Sarı, mavi, beyaz renkte dişi ve erkek kuş isimleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Absürt komedi sevelere: Tutunamayanlar konusu ve oyuncuları
Absürt komedi sevelere: Tutunamayanlar
Nefes kesen mükemmel bir yapım: Chernobyl konusu ve oyuncuları
Chernobyl konusu ve oyuncuları merak edilenler!
Sürekliyici bir kraliyet hikayesi: The Crown konusu ve oyuncuları
Sürekliyici bir kraliyet hikayesi: The Crown konusu ve oyuncuları
The Umbrella Academy ve oyuncuları
The Umbrella Academy ve oyuncuları
Gerilmeye hazır mısınız? You dizisi konusu ve oyuncuları
Gerilmeye hazır mısınız? You dizisi konusu ve oyuncuları
Kaybettiği telefonundan çıkan fotoğrafları görünce inanamadı
Kaybettiği telefonundan çıkan fotoğrafları görünce inanamadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.