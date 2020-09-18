Tüyleri diken diken eden TikTok akımı! Diş törpüleme trendi tepki çekiyor

TikTok birçok tuhaf akımın yaşandığı bir yer olmaya devam ediyor ancak son trend ağızları açık bırakacak türden. Dişlerine tırnak törpüsüyle şekil vermeye çalışan birçok kadın deyim yerindeyse tüyleri diken diken etti.

Diş hekimi Sunny Sihra, 'Bir tırnak törpüsü kullanarak dişlerinizi törpülemek inanılmaz derecede zararlıdır ve diş yapısına ve diş minesine kalıcı hasar verebilir. Diş minesini yeniden büyütemezsiniz, bu nedenle hasar geri döndürülemez.Herhangi bir kozmetik şekillendirme, yalnızca uygun sterilize edilmiş aletlerle bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.

TikTok'ta görüldüğü gibi dişlerini törpüleyen insanlar, sağlıklı diş dokusuna veya mineye zarar verme riski taşıyor ve bu da potansiyel olarak hassasiyet veya ağrı gibi sorunlara neden oluyor. Dişleri kolayca çatlatabilir ve hatta kökleri enfeksiyona maruz bırakabilir, bu sadece çok ağrılı değil, aynı zamanda sonuçta kemik kaybına sebep olabilir' diyor.



