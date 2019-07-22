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Tuz Gölü'ne ziyaretçi akını

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YAŞAM  | 22.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli göllerinden ve ülkenin tuz ihtiyacını büyük oranda karşılayan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Aksaray ve Konya sınırları içinde bulunan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler göl üzerinde çıplak ayakla yürümenin keyfini çıkardı. Güneşin doğuşu ile birlikte gölü ziyarete gelen turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Ziyaretçiler, göl kenarındaki tesislerden tuzdan yapılmış lamba, krem, şampuan ve ayak losyonu gibi ürünler satın aldı. Yaz aylarında evlenen çiftlerin de ilgi odağı olan Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü turizm ziyaretçi akını

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