Tuzak bu akşam var mı, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman? İşte TV 8 yayın akışı

Tuzak yeni bölümün bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Oyuncuları arasında Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta çarşamba akşamları yayınlanıyordu. Tuzak dizisi yeni bölüm tarihinin değiştiği açıklandı. İşte TV 8 yayın akışı ve detaylar
Tuzak dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 22 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak. Tuzak perşembe akşamı saat 20:00’da ekrana gelecek.
06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
11:45 Kadere Karşı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Dizi