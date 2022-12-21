Tuzak bu akşam var mı, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman? İşte TV 8 yayın akışı

Tuzak yeni bölümün bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Oyuncuları arasında Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta çarşamba akşamları yayınlanıyordu. Tuzak dizisi yeni bölüm tarihinin değiştiği açıklandı. İşte TV 8 yayın akışı ve detaylar

TUZAK BU AKŞAM VAR MI?

Tuzak dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 22 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak. Tuzak perşembe akşamı saat 20:00’da ekrana gelecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Dizi



