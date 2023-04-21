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Tuzak bu akşam var mı, yok mu? Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Nisan TV8 yayın akışı

21.04.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzak dizisinin yeni bölüm tarihi TV8'in 21 Nisan tarihli yayın akışı ardından gündeme geldi. Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın başrollerini paylaştığı dizinin ne zaman ve saat kaçta ekranlara geleceği merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlana Tuzak her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Peki, Tuzak bu akşam var mı, yok mu? Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Nisan TV8 yayın akışı

Tuzak bu akşam var mı, yok mu? Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Nisan TV8 yayın akışı

Survivor'ın yeni bölümü nedeniyle Tuzak dizisinin yayın saatinde değişikliğe gidildi. Perşembe günleri yayınlanan Tuzak dizisi 15. bölümünden itibaren Survivor yayınlandıktan sonra saat 22:15'te ekrana geliyor. Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. İşte sevilen dizi ile ilgili detaylar...

TUZAK BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Tuzak dizisi bu akşam Survivor yeni bölümün ardından yayınlanacak. Akın akınözü ve Bensu Soral'ın başrollerinde olduğu dizi bu akşam 25. bölüm ile ekrana gelecek.

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Tuzak dizisi bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

21 NİSAN TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem

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