Tuzak dizisi ne zaman başlayacak? Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Akın Akınözü yeni imajıyla şaşırttı!

Çekimleri devam eden Tuzak dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihi merak edildi. Sezonun ilgi çeken yapımları arasında yer alan Tuzak dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin başrollerinde Bensu Soral, Akın Akınözü, Talat Bulut gibi isimler yer almakta. Peki, Tuzak dizisinin konusu nedir? Tuzak dizisi oyuncuları kim?

TUZAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır. Kimin kimi Tuzak’a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir...

TUZAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tuzak dizisinin çekimleri halen devam ediyor. Tuzak dizisi Ekim 2022 TV8'de ekrana gelecek.

TUZAK OYUNCULARI KİMLER?