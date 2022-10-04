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Tuzak dizisi ne zaman başlayacak? Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Akın Akınözü yeni imajıyla şaşırttı!

04.10.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzak dizisi TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Yakında seyircisiyle buluşacak olan Tuzak dizisi geçtiğimiz aylarda sete çıktı. Dizinin başrollerinden Akın Akınözü'nün kirli sakallı imajı ise dikkat çekti. Yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in üstlendiği dizinin senaryosu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'na ait. Peki, Tuzak dizisi ne zaman başlayacak? Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Akın Akınözü'nün yeni imajı ve dizi hakkındaki detaylar..

Tuzak dizisi ne zaman başlayacak? Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Akın Akınözü yeni imajıyla şaşırttı!

Çekimleri devam eden Tuzak dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihi merak edildi. Sezonun ilgi çeken yapımları arasında yer alan Tuzak dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin başrollerinde Bensu Soral, Akın Akınözü, Talat Bulut gibi isimler yer almakta. Peki, Tuzak dizisinin konusu nedir? Tuzak dizisi oyuncuları kim?

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TUZAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır. Kimin kimi Tuzak’a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir...

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TUZAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tuzak dizisinin çekimleri halen devam ediyor. Tuzak dizisi Ekim 2022 TV8'de ekrana gelecek.

TUZAK OYUNCULARI KİMLER?

  • Talat Bulut (Aslan)
  • Akın Akınözü (Umut)
  • Bensu Soral (Çiçek)
  • Rıza Kocaoğlu (Güven)
  • Onur Durmaz (Ali)
  • İlayda Çevik (Luna)
  • Yağız Can Konyalı (Mete)
  • Sıla Türkoğlu
  • Naz Göktan
  • Eylül Su Sapan
  • Emir Benderlioğlu
  • Gamze Süner Atay
  • Lesli Karavil
  • İbrahim Şahin
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