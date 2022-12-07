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Tuzak yeni bölüm ne zaman? Tuzak bitti mi, final mi yapıyor? Tv8 yayın akışı

07.12.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzak dizisi yayın saatinde ekranlarda yer almadı. 7 Aralık Çarşamba gününün gelmesiyle beraber Tuzak dizisinin sıkı takipçileri dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Tuzak dizisi yakın zamanda yayın hayatına başlamıştı. Peki, Tuzak yeni bölüm ne zaman? Tuzak bitti mi, final mi yapıyor? İşte Tv8 yayın akışı

Tuzak yeni bölüm ne zaman? Tuzak bitti mi, final mi yapıyor? Tv8 yayın akışı

Tuzak yeni bölüm ne zaman? sorusu dizinin sevenleri tarafından sorgulanmaya başladı. Her hafta çarşamba akşamları Tv8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinin yayın saatinde MasterChef programının yer almasıyla beraber dizi hakkında sorgulamalar hız kazandı. Konuya ilişkin "Tuzak bu akşam yok mu, neden yok?" şeklinde aramalar yapmaya başladı.

TUZAK DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Tuzak, 7 Aralık Çarşamba akşamı saat 22:30 da seyircisiyle buluşacak.

TUZAK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Tuzak dizisinin 13. bölümde final yapacağına dair haberler yayınlanmıştı. Kanalın sahibi Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Ilıcalı paylaştığı gönderide;

"Tuzak dizimizin 13. bölümde final yapacağı haberleri doğru değildir. Dizimiz TV8'de yayınlanmaya devam edecektir." sözlerine yer verdi.

Bu açıklamaya göre Tuzak dizisi kaldığı yerden devam edecek.

tuzak-oyuncuları

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Canım Annem
07:15 - 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:45 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
10:30 - Yazgı / Yeni Bölüm
12:00 - Canım Annem / Yeni Bölüm
13:00 - Kadere Karşı / Yeni Bölüm
14:00 - Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
22:30 - Tuzak / Yeni Bölüm
00:15 - Tuzak
02:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 - Doya Doya Moda


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