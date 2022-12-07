Tuzak yeni bölüm ne zaman? Tuzak bitti mi, final mi yapıyor? Tv8 yayın akışı

Tuzak yeni bölüm ne zaman? sorusu dizinin sevenleri tarafından sorgulanmaya başladı. Her hafta çarşamba akşamları Tv8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinin yayın saatinde MasterChef programının yer almasıyla beraber dizi hakkında sorgulamalar hız kazandı. Konuya ilişkin "Tuzak bu akşam yok mu, neden yok?" şeklinde aramalar yapmaya başladı.

TUZAK DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Tuzak, 7 Aralık Çarşamba akşamı saat 22:30 da seyircisiyle buluşacak.

TUZAK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Tuzak dizisinin 13. bölümde final yapacağına dair haberler yayınlanmıştı. Kanalın sahibi Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Ilıcalı paylaştığı gönderide;

"Tuzak dizimizin 13. bölümde final yapacağı haberleri doğru değildir. Dizimiz TV8'de yayınlanmaya devam edecektir." sözlerine yer verdi.

Bu açıklamaya göre Tuzak dizisi kaldığı yerden devam edecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Canım Annem

07:15 - 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:45 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

10:30 - Yazgı / Yeni Bölüm

12:00 - Canım Annem / Yeni Bölüm

13:00 - Kadere Karşı / Yeni Bölüm

14:00 - Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

22:30 - Tuzak / Yeni Bölüm

00:15 - Tuzak

02:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 - Doya Doya Moda



