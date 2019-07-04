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Tuzla'daki yangını 'Kargalar çıkardı' iddiası!

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YAŞAM  | 04.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

Tuzla'da tarlada çıkan ardından tekne imalathanesinin deposuna sıçrayan yangında, hurda tekne ve tekne kalıpları alev alev yandı. Bazı vatandaşlar yangının çıkış nedeninin direklerdeki elektrik tellerine konan ve yanarak düşen kargalar olduğunu söylediler.

Tuzla'daki yangını 'Kargalar çıkardı' iddiası!

Yangın, Tepeören Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan açık tarlada çıktı. İçinde anızın bulunduğu tarlaya düşen elektrik direklerindeki kıvılcımlar, kısa sürede yangına dönüştü. Yangın, tarlanın yanında bulunan tekne imalathanesinin deposuna da sıçradı. Burada bulunan hurda bir tekne ile çok sayıda tekne kalıbı alev alev yandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Elektrik ekipleri, bölgeye verilen elektrikleri kesti. Bölgede ikamet edenler ile elektrik ekipleri arasında. elektriklerin kesilmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Bazı vatandaşlar yangının çıkış nedeninin direklerdeki elektrik tellerine konan ve yanarak düşen kargalar olduğunu söylediler.

'FELAKETİN BÜTÜN SEBEBİ İŞTE BU'

Elinde yanmış ölü bir kargayı gösteren bir mahalle sakini " Bugünkü felaketin bütün sebebi işte bu gördüğünüz kargalar. Her sene aynı şeyi yaşıyoruz. Can tehlikesi var burada, eve de sıçrayabilirdi. Kargalar sürü halinde geldikleri için, kanatları kablolara takılıyor. Aynen bu şekilde yangın çıkıyor.”dedi.

'BİR ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Bir başka mahalle sakini ise, , “Geçen sene de aynısı oldu, bu senede. Biz artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu trafoların kapalı devre olmasını istiyoruz. Ben evdeydim çiftlikte. Bir anda dumanı gördüm. Hemen itfaiyeye haber verdik. Tarlada saman vardı. Hemen arkadaşıma haber verdim samanını alsın, diye. İtfaiye geldi. Yan tarafa sıçrıyor yangın. Samandan öbür tarafa geçti.” diye konuştu.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
tuzla yangın karga

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