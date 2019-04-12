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Tuzla tersanesinde dev vinç devrildi

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

Tuzla'da bulunan tersanede çalışma yapıldığı sırada dev vinç devrildi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedilirken ilk belirlemeye göre ölen yada yaralanan olmadı. Vinçin denize devrilme anı bir çalışanın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
tuzla tersane vinç

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