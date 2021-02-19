Tuzun topaklanmasını ve nemlenmesini önleyen püf noktaları! Sadece pirinç değil, maydanoz ve karanfil...

Uzun süre dayanmasını sağlamak ve topaklanmasını önlemek için tuzu nasıl saklayacağınız konusunda en iyi tavsiyelerle geldik.

PİRİNÇ KOYUN

Tuzun topaklanmasını önlemek için birkaç tane pişmemiş pirinç ekleyin. Pirinç tanelerinin nemi emdiği ve tuzu kuru tuttuğu bilinmektedir. Bu, nemli tuzu canlandırmaya bile yardımcı olabilecek en etkili püf noktalarından biri olarak kabul edilir.

KURU MAYDANOZ YAPRAĞI

Tuz kabının altına bir maydanoz yaprağı koyun ve üzerine tuzu ilave edin. Hem tuz hafif aroma kazanacak hem de içinde nem oluşmayacaktır.

SODALI KRAKER

Tuzun nemi çekmesini ve sertleşmesini önlemek için bazı insanlar kaba bir soda krakeri yerleştirir. Soda krakeri, beyaz un, maya ve kabartma tozu ile yapılan ince ve gevrek bir bisküvidir. Krakerleri 10-15 gün içinde değiştirdiğinizden emin olun.

KAHVE ÇEKİRDEĞİ

Tıpkı pirinç taneleri gibi, tuzunuza birkaç kahve çekirdeği ekleyebilirsiniz. Tuz kahve çekirdekleri aromasını içine çekmez, tuzun kalitesini korumaya yardımcı olur.

KARANFİL

Tuz kavanozunuza biraz karanfil koyabilirsiniz. Tıpkı maydanoz gibi, karanfil de tuzunuza sıcak bir aroma katabilir ve bu da hemen hemen her tür yemekle uyumludur. Yani endişelenmenize gerek yok.



