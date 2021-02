Bütün sırrı bundaymış: Kabukları kolayca soyulan közlenmiş biber salatası!

Tatlı biber veya kırmızı biber olarak da adlandırılan kapya biberi tüketen biriyseniz faydalarını okuduktan sonra daha sık tüketeceğinizden eminiz. Ama önce gelin közlenmiş kapya biber salatası nasıl yapılır, görelim.

KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI MALZEMELERİ

Kırmızı kapya biber

Zeytinyağı

Sarımsak

Alüminyum ya da şeffaf folyo

KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI NASIL YAPILIR?

Biberleri ocakta kabukları kararıncaya kadar közleyin ve közledikten sonra yumuşamalarını ve daha kolay soyulmaları için bir tabak içine alın ve üzerini alüminyum folyo ya da şeffaf folyo ile kapatın.

Biberleri bu şekilde birkaç dakika bekletin. Daha kolay soyulduğunu göreceksiniz.

Daha sonra kabuklarını nazik bir şekilde bıçak yardımıyla temizleyin ve uzun şeritler halinde kesin.

Yeteri kadar sarımsağı halka halka doğrayıp zeytinyağında kavurun ve soyup dilimlediğiniz biberlerin üzerine dökün. İşte bu kadar, afiyet olsun!

KAPYA BİBERİN FAYDALARI NELERDİR?

Artık dünya çapında yetişen kırmızı biberler, tatlı tatlarının birçok yemeği canlandırması nedeniyle popüler olmaya devam ediyor.

Bu biberlerin faydaları ise daha sık tüketmemizi sağlayacak türden.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DESTEK SAĞLAR

C vitamini , hücre hasarıyla savaşan, bağışıklık sisteminin mikroplara tepkisini artıran ve anti-inflamatuar etkiye sahip güçlü bir antioksidandır . Kırmızı biberler c vitamini açısından zengindir. A ve C vitamini , potasyum , folik asit ve lif kaynağıdır.