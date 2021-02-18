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  4. Bütün sırrı bundaymış: Kabukları kolayca soyulan közlenmiş biber salatası!

Bütün sırrı bundaymış: Kabukları kolayca soyulan közlenmiş biber salatası!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Izgara tavuk, et ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan ancak tek başına tüketildiğinde de doyumsuz bir lezzet olan közlenmiş biber, bakın en kolay tarifiyle nasıl yapılıyor. Bunun yanında köz biberleri pratik bir şekilde soymanın yolunu da video ile anlattık.

Tatlı biber veya kırmızı biber olarak da adlandırılan kapya biberi tüketen biriyseniz faydalarını okuduktan sonra daha sık tüketeceğinizden eminiz. Ama önce gelin közlenmiş kapya biber salatası nasıl yapılır, görelim.

KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI MALZEMELERİ

  • Kırmızı kapya biber
  • Zeytinyağı
  • Sarımsak
  • Alüminyum ya da şeffaf folyo

KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI NASIL YAPILIR?

Biberleri ocakta kabukları kararıncaya kadar közleyin ve közledikten sonra yumuşamalarını ve daha kolay soyulmaları için bir tabak içine alın ve üzerini alüminyum folyo ya da şeffaf folyo ile kapatın.
Biberleri bu şekilde birkaç dakika bekletin. Daha kolay soyulduğunu göreceksiniz.
Daha sonra kabuklarını nazik bir şekilde bıçak yardımıyla temizleyin ve uzun şeritler halinde kesin.
Yeteri kadar sarımsağı halka halka doğrayıp zeytinyağında kavurun ve soyup dilimlediğiniz biberlerin üzerine dökün. İşte bu kadar, afiyet olsun!

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KAPYA BİBERİN FAYDALARI NELERDİR?

Artık dünya çapında yetişen kırmızı biberler, tatlı tatlarının birçok yemeği canlandırması nedeniyle popüler olmaya devam ediyor.

Bu biberlerin faydaları ise daha sık tüketmemizi sağlayacak türden.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DESTEK SAĞLAR

C vitamini , hücre hasarıyla savaşan, bağışıklık sisteminin mikroplara tepkisini artıran ve anti-inflamatuar etkiye sahip güçlü bir antioksidandır . Kırmızı biberler c vitamini açısından zengindir. A ve C vitamini , potasyum , folik asit ve lif kaynağıdır.

GÖZ VE CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kırmızı biberlerdeki A vitamini ve beta-karoten, genel görüşünüz ve göz sağlığınız için iyi bir destek sunar . A vitamini ayrıca cilt hücrelerini desteklemede, yaraları iyileştirmede ve beyaz kan hücresi büyümesini artırmada yardımcı olur.

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DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Çoğu insan kırmızı dolmalık biber yemekte zorluk çekmez. Bununla birlikte, bazı insanlar sert, dış deriyi parçalamakta zorlandıklarında mide ağrısı ve hatta ishal olurlar. Bu insanlar için kırmızı biberleri kavurmak ve kabuklarını çıkarmak daha kolay sindirilmesine yardımcı olabilir.

RUH SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Biberlerde doğal olarak bulunan B6, beyninizin ruh halinizi etkileyen iki kimyasal olan serotonin ve norepinefrin üretmesine yardımcı olur. Biberlerde bulunan B6 vitamini, sayesinde de uykusuzluk çekmezsiniz.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Biberdeki anti-inflamatuar özellikler, arterlerdeki inflamasyonu da azaltır. Bu, biberin kalp hastalığını ve şeker hastalığını önlemeye yardımcı olduğu anlamına gelir.

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