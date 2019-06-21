Tv dünyası bunu da gördü! Yarışmada ilişkiye girdiler

İspanya’nın Mallorca Adası’nda bir villada çekilen yarışmayı takip edenler, dün gece Tommy Fury ile Molly-Mae-Hague’ın birlikte olduğunu iddia etti.

Daily Mail'in haberine göre, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde, 20 yaşındaki boksör Fury’nin 19 yaşındaki Hague ile yattığı yatakta çarşafın altında hareket ettiği görülüyor.

Bir izleyicinin sosyal medyada yaptığı yorumda, 'Tommy’nin villada seks yapan ilk kişi olacağını biliyordum' yazdı. Bir başkası ise 'Tommy ve Molly kesinlikle seks yapıyordu' şeklinde yorumlarda bulundu.

Çarşamba günkü bölümde Molly Hague, şimdiye kadar 11 erkekle yattığını söylemişti. Bu ifadeden yola çıkan bir sosyal medya kullanıcısı da Hague’ın rakamı artık güncelleyebileceğini ifade etti.



