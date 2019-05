TV+ sinemayı sıra dışı mekanlara taşıdı

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Sirkeci Garı, Hasköy İplik Fabrikası, Zülfaris Karaköy'de gerçekleşen etkinliğin kapanışı, Kırım Kilisesi'ndeki Hitchcock / Truffaut belgeseli ile yapıldı.

Gösterimler öncesinde mekanların ruhuna uygun müzik dinletilerinin yapıldığı etkinlikte, TV+’lılar filmleri yüzde 50 indirimli izledi.

TV+ ile Sıra Dışı Sinema’da, toplamda 666 adaylığı ve 187 ödülü bulunan altı önemli filmin gösterimi yapıldı. 1600'lü yıllardan kalma Zülfaris Sinagogu 1985'te kapanmasının ardından kapılarını ilk kez TV+ Sıra Dışı Sinema projesi ile biletli bir etkinlik için açtı.

Ayrıca Sirkeci Garı, Hasköy İplik Fabrikası, Kırım Kilisesi de gösterimlere ev sahipliği yaptı. Etkinlik boyunca Muhteşem Showman - The Greatest Showman, Sarayın Gözdesi - The Favourite, Suyun Sesi - Shape of Water, Soğuk Savaş - Cold War ve Herkes Biliyor - Everybody Knows filmleri perdeye yansıdı.

Etkinliğin kapanışı, 3 Mayıs Cuma günü Kırım Kilisesi'nde Hitchcock / Truffaut gösterimi ile yapıldı.

Sesli betimleme teknolojisi sunan ve tüm operatör aboneleri için ücretsiz sunulan Hayal Ortağım uygulaması ile, etkinlik kapsamında gösterilen Cold War, Everybody Knows ve Hitchcock / Truffaut filmleri görme engellilerle de buluştu.