TV Time’a göre 2019’un en çok izlenen 20 internet platformu dizisi

Dizi platformu olan TV Time, 2019 yılında dijital platformlarda yayınlanan ve en çok izlenen 20 diziyi açıkladı.

TV Time, kullanıcılarına ne izlediklerini, ne zaman izlediklerini, ne kadar izlediklerini takip etmelerini ve izlediklerinin yeni bölümlerinden haberdar olmalarını sağlayan bir uygulama. Dünya çapındaki milyonlarca kullanıcısını baz alarak hazırlanan listede, Netflix yapımı olmayan tek dizi; Hulu yapımı The Handmaid’s Tale.

LUCIFER, İPTAL EDİLMİŞTİ!

Milyonlarca kullanıcısı olan TV Time’ın yayınladığı listenin zirvesinde Lucifer ter alıyor. Takip edenlerin bildiği gibi Lucifer dizisi, yayınlandığı kanal tarafından iptal edilmişti. Yoğun izleyici baskısı sonucu Netflix araya girerek diziyi kendi platformuna katmıştı.

İşte TV Time’a göre 2019’da dijital platformlarda en çok izlenen 20 dizi…