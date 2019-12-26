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  4. TV Time’a göre 2019’un en çok izlenen 20 internet platformu dizisi

TV Time’a göre 2019’un en çok izlenen 20 internet platformu dizisi

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

TV Time istatistiklerine göre 2019'un en çok izlenen internet dizileri belli oldu. Listede dikkat çeken tek yapım The Handmaid’s Tale oldu. Çünkü The Handmaid’s Tale dışında tüm liste Netflix yapımlarından oluşuyor.

TV Time’a göre 2019’un en çok izlenen 20 internet platformu dizisi

Dizi platformu olan TV Time, 2019 yılında dijital platformlarda yayınlanan ve en çok izlenen 20 diziyi açıkladı.

TV Time, kullanıcılarına ne izlediklerini, ne zaman izlediklerini, ne kadar izlediklerini takip etmelerini ve izlediklerinin yeni bölümlerinden haberdar olmalarını sağlayan bir uygulama. Dünya çapındaki milyonlarca kullanıcısını baz alarak hazırlanan listede, Netflix yapımı olmayan tek dizi; Hulu yapımı The Handmaid’s Tale.

LUCIFER, İPTAL EDİLMİŞTİ!

Milyonlarca kullanıcısı olan TV Time’ın yayınladığı listenin zirvesinde Lucifer ter alıyor. Takip edenlerin bildiği gibi Lucifer dizisi, yayınlandığı kanal tarafından iptal edilmişti. Yoğun izleyici baskısı sonucu Netflix araya girerek diziyi kendi platformuna katmıştı.

İşte TV Time’a göre 2019’da dijital platformlarda en çok izlenen 20 dizi…

  • Lucifer
  • Stranger Things
  • 13 Reasons Why
  • La casa de papel
  • Orange Is The New Black
  • The Handmaid’s Tale (Hulu)
  • Sex Education
  • Elite
  • You
  • Chilling Adventures of Sabrina
  • The Umbrella Academy
  • Black Mirror
  • Dark
  • Marvel’s The Punisher
  • Atypical
  • Love, Death & Robots
  • Mindhunter
  • Marvel’s Jessica Jones
  • Big Mouth
  • The Society

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Anahtar Kelimeler:
The Handmaid’s Tale Netflix Lucifer

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