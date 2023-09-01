TV yayın akışı 1 Eylül 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Eylül 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Eylül Cuma kanalların yayın akışında neler var? 1 Eylül CumaKanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 1 Eylül Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Eylül 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Eylül Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

1 EYLÜL 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tosun Paşa (Yerli Sinema)

22:00 Miras (Yabancı Sinema)

00:30 Miras (Yabancı Sinema)

02:30 Resimdeki Sevgili (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Godzilla vs Kong (Yabancı Sinema)

22:20 Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema)

00:35 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dönence

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Köy Düğünü (Yerli Sinema)

00:45 Kısmet

03:00 Senden Daha Güzel

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Yaz Şarkısı

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Deliha (Yerli Sinema)

22:30 Deliha (Yerli Sinema)

00:30 Çin Falı (Yabancı Sinema)

02:30 Çin Falı (Yabancı Sinema)

04:15 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Adını Sen Koy

07:15 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:55 İddiaların Aksine

17:00 Ana Haber

17:25 Set Arası

17:55 CEV Kadınları Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Final Türkiye-İtalya

19:55 Hayatımın Neşesi

00:10 Benim Güzel Ailem

03:25 Hayatımın Neşesi

04:45 Seksenler

06:00 Kapanış



