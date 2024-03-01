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    4. TV yayın akışı 1 Mart 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 1 Mart 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.03.2024 07:34
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    1 Mart 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 1 Mart 2024 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Kara Ağaç Destanı, Gaddar, Yalı Çapkını ve Çarkıfelek programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 1 Mart Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Mart Cuma kanalların yayın akışında neler var? 1 Mart Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 1 Mart Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Mart 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Mart Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    1 MART 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Bahar
    03:00 Sandık Kokusu
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ateş Kuşları
    00:20 Kardeşlerim
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Yeter

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Küçük Ağa
    08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Taş Kağıt Makas
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Üç Kız Kardeş
    03:00 Taş Kağıt Makas
    05:00 Afili Aşk

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Kamera Arkası
    13:00 Yasak Elma
    13:45 En Hamarat Benim
    16:30 Gaddar
    19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
    20:00 Gaddar
    23:30 Orta Sayfa
    01:30 Kirli Sepeti
    04:00 Adım Farah
    06:00 İnadına Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Erkenci Kuş
    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:30 Yerli Dizi Tekrarı
    03:00 Erkenci Kuş
    05:00 Söz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Çarkıfelek
    22:45 Cevap Ver Türkiye
    01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:25 İncir Ağacı
    06:35 Benim Adım Melek
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    14:40 Mehmet: Fetihler Sultanı
    17:40 Lingo Türkiye
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kara Ağaç Destanı
    02:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
    05:00 Kapanış

    ChefGPT


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