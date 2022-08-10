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TV yayın akışı 10 Ağustos Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

10.08.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Ağustos 2022 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 10 Ağustos 2022 Çarşamba Güldür Güldür Show, Seversin, MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Kurye, Kara Tahta ve Celal İle Ceren programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 10 Ağustos TV yayın akışı...

TV yayın akışı 10 Ağustos Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor.10 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:45 Demet Akbağ İle Güldürme Beni
01:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
04:00 Şef Kapımda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Senin Hikayen (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gül Masalı
03:20 Buzkıran (Yabancı Sinema)
05:45 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
00:15 Borç Harç (Yerli Sinema)
02:00 Borç Harç (Yerli Sinema)
03:15 Magazin D Yaz
04:00 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Celal İle Ceren
22:30 Senden Daha Güzel
01:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:00 Celal İle Ceren
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ah Nerede?
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Kurye (Yabancı Sinema)
22:00 Anonim (Yabancı Sinema)
00:00 Kurye (Yabancı Sinema)
02:00 Anonim (Yabancı Sinema)
04:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:45 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Canım Annem
01:15 Doya Doya Moda
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 7 Numara
11:20 Bir Aş Hikayesi
11:50 Masumlar Apartmanı
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:40 Kasaba Doktoru
02:30 3 2 1 Hazır
03:00 Bir Aş Hikayesi
03:30 Gönül Dağı

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