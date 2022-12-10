TV yayın akışı 10 Aralık 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 10 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 10 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Aralık 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

10 ARALIK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Güzel Günler

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

14:00 Kim Milyoner Olmak İster?

15:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Aldatmak

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)

02:00 Dört Psikopat (Yabancı Sinema)

03:45 Müzik Arası

04:45 Arda’nın Mutfağı

05:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 İyilik

16:00 Bir Peri Masalı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

23:15 İyilik

01:45 Yasak Elma

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Çöp Adam

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Çöp Adam

14:00 Gecenin Ucunda

16:00 Yerli Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Çöp Adam

22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:00 Çöp Adam

03:00 Toprak İle Fidan

05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:00 Pişir de Görelim

16:00 Salur Kazan (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

03:30 Kadere Karşı

04:45 Bilginiz Olsun

05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Kalk Gidelim

09:50 Hayallerin Peşinde

10:50 Yürek Çıkmazı

17:00 Ana Haber

18:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması “Fas-Portekiz”

20:00 Gönül Dağı

22:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Fina Karşılaşması “İngiltere-Fransa”

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:10 Hayallerinin Peşinde

04:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Tavsiyesi

05:20 Kapanış



