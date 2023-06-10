TV yayın akışı 11 Haziran 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Haziran Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Haziran Pazar kanalların yayın akışında neler var? 11 Haziran Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 11 Haziran Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Haziran 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Haziran Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
16:25 Şabaniye (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 2023 Power Müzik Ödülleri
02:15 Şabaniye (Yerli Sinema)
04:00 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Finale Doğru
20:45 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir
23:00 Kupa Töreni
23:45 Küçük Kadınlar (Yabancı Sinema)
02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Kraliçe
16:15 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Yabancı Sinema)
22:30 Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Yabancı Sinema)
01:15 Üç Gecelik Aşk (Yabancı Sinema)
03:00 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
04:50 Kavak Yelleri
07:00 Adım Farah
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
16:00 Gülcemal
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benden Ne Olur (Yerli Sinema)
22:30 Yasak Elma
00:45 Benden Ne Olur (Yerli Sinema)
02:45 Tetikçinin Oğlu
05:00 Bay Yanlış
06:00 Yalnız Kalpler
06:15 Ömer
09:00 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer
02:00 Bir Şansım Olsa
02:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk
04:30 Türk Müziği
05:00 Söz
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Johnny Guitar(Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)
17:15 Johnny Guitar(Yabancı Sinema)
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:15 Gazete Magazin
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Ege’nin Hamsisi
08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)
14:50 Al Sancak
18:00 Turgay Başyayla İle Lezetli Tavsiyeler
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3’Te 3
01:30 Teşkilat
03:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
06:10 Kapanış