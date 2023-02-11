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TV yayın akışı 11 Şubat 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

11.02.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Şubat 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 11 Şubat 2023 Cumartesi akşamı Habertürk Ortak Yayın, CNN Türk Masası, Deprem Özel Ortak Yayın, NTV-Star TV Ortak Yayını, TRT Haber Ortak Yayını, Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber ve TV8-NTV Ortak Yayın programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 11 Şubat 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Şubat 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 11 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 11 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Şubat 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

11 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Habertürk Ortak Yayın
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:30 Habertürk Ortak Yayın

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah
10:00 Son Durum
13:00 6 Şubat Depremi
14:00 Deprem Özel
18:00 En Büyük Afet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 CNN Türk Masası
01:00 Deprem Bölgesinde Gece
05:00 Deprem Bölgesinde Sabah

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz Çalar İle Saat Hafta Sonu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını
19:00 Star Haber
20:00 NTV-Star Ortak Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayın)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
20:00 Ana Haber
21:30 TRT Haber Ortak Yayını
05:00 Kapanış


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