TV yayın akışı 11 Şubat 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Şubat 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 11 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 11 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Şubat 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

11 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Habertürk Ortak Yayın

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:30 Habertürk Ortak Yayın

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah

10:00 Son Durum

13:00 6 Şubat Depremi

14:00 Deprem Özel

18:00 En Büyük Afet

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 CNN Türk Masası

01:00 Deprem Bölgesinde Gece

05:00 Deprem Bölgesinde Sabah

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz Çalar İle Saat Hafta Sonu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını

19:00 Star Haber

20:00 NTV-Star Ortak Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayın)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

20:00 Ana Haber

21:30 TRT Haber Ortak Yayını

05:00 Kapanış



