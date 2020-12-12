TV yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 12 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Aralık Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Gülümse Yeter
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
03:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
05:45 Gülümse Yeter
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Sevimli Yunus (Yabancı Sinema)
12:00 Hercai
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Mutlu Aile Defteri (Yerli Sinema)
02:20 Kırgın Çiçekler
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Hekimoğlu
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Bir Annenin Günahı
23:45 İyi Aile Babası
02:15 İntikam: Bir Aşk Hikayesi
04:00 Müzik Arası
05:00 Küçük Ağa
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yasak Elma
16:00 Kefaret
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)
00:15 Kefaret
02:45 Bay Yanlış
05:00 Babam Sınıfta Kaldı
06:00 Şevkat Yerimdar
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Menajerimi Ara
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Ölüm Takımı
04:30 Geniş Aile
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 MasterChef Türkiye
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun
08:20 Böyle Bitmesin
10:30 Yedi Numara
11:25 Kalk Gidelim
14:15 3'Te 3
15:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
00:15 Pelin Çift ile Gündem Odası
01:30 Gönül Dağı