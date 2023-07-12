TV yayın akışı 12 Temmuz 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 12 Temmuz Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Temmuz Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
23:30 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
01:30 Maviye Sürgün
03:45 Çiçek
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Shazam! 6 Güç (Yabancı Sinema)
22:50 Quantum of Solace (Yabancı Sinema)
01:00 Üvey Anne
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ya Çok Seversen
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)
22:30 Yerli Dizi
01:30 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)
03:00 Poyraz Karayel
05:20 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Babasının Kızı (Yerli Sinema)
22:15 Yaz Şarkısı
00:45 Babasının Kızı (Yerli Sinema)
02:45 Eşim Benzerim Yok
05:00 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Dipten Gelen (Yabancı Sinema)
21:45 Dipten Gelen (Yabancı Sinema)
23:45 Sürpriz Damatlar (Yabancı Sinema)
02:00 Sürpriz Damatlar (Yabancı Sinema)
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Sefirin Kızı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:30 Adını Sen Koy
09:10 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:30 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
23:25 Hayatımın Neşesi
01:35 Mahrem
03:05 Kendi Düşen Ağlamaz
05:10 Seksenler
06:30 Kapanış