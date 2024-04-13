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    4. TV yayın akışı 13 Nisan 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 13 Nisan 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.04.2024 07:19
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    13 Nisan 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 13 Nisan 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Taş Kağıt Makas, Kardeşlerim, Hayalimdeki Düğün, Gönül Dağı, Korkma Ben Yanındayım ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 13 Nisan 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 13 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 13 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Nisan 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    13 NİSAN 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Cımbız Ali (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Şabaniye (Yerli Sinema)
    15:15 Kızılcık Şerbeti
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:30 Bahar
    01:30 Kızılcık Şerbeti
    05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)
    12:40 Ateş Kuşları
    15:40 Aldatmak
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    23:20 Herkül: Özgürlük Savaşçısı (Yabancı Sinema)
    01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
    04:50 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Bhat Oyunu
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Yargı
    16:00 Üç Kız Kardeş
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Taş Kağıt Makas
    22:45 Yabancı Sinema
    02:00 Siyah Beyaz Aşk
    04:00 Müzik Arası
    05:00 Bodrum Masalı
    00:45 Yabancı Sinema

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Memet Özer İle Mutfakta
    12:00 Kamera Arkası
    12:45 Şahane Hayatım
    16:00 Gaddar
    19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Korkma Ben Yanındayım
    22:45 Kirli Sepeti
    01:30 Şahane Hayatım
    04:00 Kefaret
    06:00 Adım Farah

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Erkenci Kuş
    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
    10:30 Müge İle TV Dergisi
    11:30 Sakla Beni
    14:00 Ömer
    16:00 Yalı Çapkını
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
    22:15 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
    00:15 Ömer
    03:00 Aramızda Kalsın
    05:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 Cevap Ver Türkiye
    16:30 Çarkıfelek
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    02:30 Gazete Magazin
    05:00 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:50 Bir Sevdadır
    10:10 Hayallerinin Peşinde
    11:30 Yaşam Başka Yerde
    11:50 Kod Adı Kırlangıç
    14:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    00:10 Kara Ağaç Destanı
    02:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
    03:30 Bir Sevdadır
    06:00 Yaşam Başka Yerde
    06:20 Kapanış

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