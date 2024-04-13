TV yayın akışı 13 Nisan 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Nisan 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 13 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 13 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Nisan 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Cımbız Ali (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şabaniye (Yerli Sinema)
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Bahar
01:30 Kızılcık Şerbeti
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)
12:40 Ateş Kuşları
15:40 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:20 Herkül: Özgürlük Savaşçısı (Yabancı Sinema)
01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:50 Kuruluş Osman
06:30 Bhat Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Taş Kağıt Makas
22:45 Yabancı Sinema
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
05:00 Bodrum Masalı
00:45 Yabancı Sinema
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
12:45 Şahane Hayatım
16:00 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
22:45 Kirli Sepeti
01:30 Şahane Hayatım
04:00 Kefaret
06:00 Adım Farah
07:00 Erkenci Kuş
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Müge İle TV Dergisi
11:30 Sakla Beni
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
22:15 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
00:15 Ömer
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Güzel Köylü
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Bir Sevdadır
10:10 Hayallerinin Peşinde
11:30 Yaşam Başka Yerde
11:50 Kod Adı Kırlangıç
14:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:10 Kara Ağaç Destanı
02:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
03:30 Bir Sevdadır
06:00 Yaşam Başka Yerde
06:20 Kapanış