TV yayın akışı 14 Ağustos 2023 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Ağustos 2023 Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Ağustos 2023 Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 14 Ağustos Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Ağustos Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)

02:15 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)

04:00 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sindirella (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

00:20 Vermem Seni Ellere

03:20 Üvey Anne

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ruhun Duymaz

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

23:30 Yaz Şarkısı

02:00 Kısmet

04:15 Aşk Yeniden

05:45 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

22:30 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

00:45 Ah Nerede? (Yerli Sinema)

02:30 Erkenci Kuş

04:00 Kiralık Aşk

05:00 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İste Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:20 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:10 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Serhat

21:10 Adalet

22:30 Kendi Düşen Ağlama

01:20 Hayatımın Neşesi

03:10 Diriliş Ertuğrul

05:10 Seksenler

06:20 Kapanış



