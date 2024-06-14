TV yayın akışı 14 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Haziran Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Haziran Cuma kanalların yayın akışında neler var? 14 Haziran Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 14 Haziran Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Haziran 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Haziran Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
22:30 Güldür Güldür Show
00:15 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
02:15 Sandık Kokusu
04:00 Baba
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)
21:50 Alan
00:30 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
02:30 Destan
05:00 Kalp Yarası
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)
02:00 Güneşin Kızları
04:00 Toprak Ana (Yerli Sinema)
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Umudumuz Şaban (Yerli Sinema)
23:30 Orta Sayfa
01:15 Mucize Doktor
03:30 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha (Yerli Sinema)
22:15 Deliha (Yerli Sinema)
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Suhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuha Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:10 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-İskoçya"
00:15 Zafere Kaçış (Yabancı Sinema)
02:40 Gönül Dağı
05:10 Seksenler