Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 14 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 14 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.06.2024 07:43
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    14 Haziran 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 14 Haziran 2024 Cuma akşamı Seçkin Tetikçiler, Arka Sokaklar, Kirpi Sonic, Deliha, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-İskoçya", Orta Direk Şaban ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 14 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 14 Haziran Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Haziran Cuma kanalların yayın akışında neler var? 14 Haziran Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 14 Haziran Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Haziran 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Haziran Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    14 HAZİRAN 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
    22:30 Güldür Güldür Show
    00:15 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
    02:15 Sandık Kokusu
    04:00 Baba

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)
    21:50 Alan
    00:30 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
    02:30 Destan
    05:00 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)
    02:00 Güneşin Kızları
    04:00 Toprak Ana (Yerli Sinema)

    NOW YAYIN AKIŞI

    07:45 İlk Bakış
    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Yabani
    13:15 Kirli Sepeti
    16:00 Şahane Hayatım
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
    21:45 Umudumuz Şaban (Yerli Sinema)
    23:30 Orta Sayfa
    01:15 Mucize Doktor
    03:30 Yasak Elma
    05:00 Son Yaz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Deliha (Yerli Sinema)
    22:15 Deliha (Yerli Sinema)
    00:15 Yalı Çapkını
    03:00 Baba Ocağı
    05:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    11:15 Survivor All Star 2024
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Suhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuha Topal'la Yemekteyiz
    03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
    07:10 Kara Tahta
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    14:35 Gönül Dağı
    17:45 Lingo Türkiye
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-İskoçya"
    00:15 Zafere Kaçış (Yabancı Sinema)
    02:40 Gönül Dağı
    05:10 Seksenler

    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Rus turist fiyatlara inanamadı! "Burası Türkiye"Rus turist fiyatlara inanamadı! "Burası Türkiye"
    Setten ilk kareler geldi! Çok konuşulduSetten ilk kareler geldi! Çok konuşuldu
    Önce uyardı sonra izin verdiler! "Zarar vermeyin"Önce uyardı sonra izin verdiler! "Zarar vermeyin"
    Anahtar Kelimeler:
    atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu! Kurmaylardan açıklama geldi: Erdoğan 'aman ha' diye uyardı

    Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu! Kurmaylardan açıklama geldi: Erdoğan 'aman ha' diye uyardı

    Gelin ve damadın düğün dansı olay oldu! "İzlerken utandım"

    Gelin ve damadın düğün dansı olay oldu! "İzlerken utandım"

    Ölümcül enfeksiyona yakalandı! "Yapabileceğim pek bir şey yok"

    Ölümcül enfeksiyona yakalandı! "Yapabileceğim pek bir şey yok"

    Dedesinin bahçesinde oyun oynarken öyle bir şey buldu ki...

    Dedesinin bahçesinde oyun oynarken öyle bir şey buldu ki...

    Kadınlar koğuşunda skandal! Tecavüz iddiasının ardından erkekler hapishanesine gönderildi

    Kadınlar koğuşunda skandal! Tecavüz iddiasının ardından erkekler hapishanesine gönderildi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.