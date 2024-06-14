TV yayın akışı 14 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Haziran Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Haziran Cuma kanalların yayın akışında neler var? 14 Haziran Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 14 Haziran Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Haziran 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Haziran Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

14 HAZİRAN 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)

22:30 Güldür Güldür Show

00:15 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)

02:15 Sandık Kokusu

04:00 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)

21:50 Alan

00:30 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)

02:30 Destan

05:00 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)

02:00 Güneşin Kızları

04:00 Toprak Ana (Yerli Sinema)

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Yabani

13:15 Kirli Sepeti

16:00 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Umudumuz Şaban (Yerli Sinema)

23:30 Orta Sayfa

01:15 Mucize Doktor

03:30 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deliha (Yerli Sinema)

22:15 Deliha (Yerli Sinema)

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Suhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuha Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:10 Kara Tahta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-İskoçya"

00:15 Zafere Kaçış (Yabancı Sinema)

02:40 Gönül Dağı

05:10 Seksenler







