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    4. TV yayın akışı 14 Mart 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 14 Mart 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.03.2024 07:25
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    14 Mart 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 14 Mart Perşembe akşamı Güldür Güldür Show, İnci Taneleri, Aldatmak, Sakla Beni, Kül Masalı, Hudutsuz Sevda ve Survivor All Star 2024 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1,NOW yayın akışı nasıl? İşte 7 Mart Perşembe TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 14 Mart Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Mart Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 14 Mart Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Mart Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Mart Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    14 MART 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Sandık Kokusu
    03:00 Bahar
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
    06:50 Kuruluş Osman
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    18:45 ATV Ana Haber
    19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
    20:00 Aldatmak
    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Küçük Ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 İnci Taneleri
    00:15 Taş Kağıt Makas
    02:30 Poyraz Karayel
    03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Erkenci Kuş
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Sakla Beni
    20:00 Sakla Beni
    00:30 Yan Oda
    02:30 Aramızda Kalsın
    04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
    05:00 Söz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor 2024
    12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Cevap Ver Türkiye
    01:45 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    04:00 Oynat Bakalım
    05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    06:40 Benim Adım Melek
    09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 İyilik Hikayeleri
    13:30 Kara Ağaç Destanı
    16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    18:10 Ramazan Sevinci
    19:20 Ana Haber
    19:50 İddiaların Aksine
    20:00 Kül Masalı
    23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    01:00 Kara Ağaç Destanı
    03:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    04:10 Shaur Bereketi
    05:50 Kapanış

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
    12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
    13:45 En Hamarat Benim
    16:30 Korkma Ben Yanındayım
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Hudutsuz Sevda
    00:15 Gaddar
    02:45 Bay Yanlış
    04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
    06:00 İnadına Aşk


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