TV yayın akışı 14 Mayıs 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Mayıs Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Mayıs Pazar kanalların yayın akışında neler var? 14 Mayıs Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 14 Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Mayıs Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Güzel Günler
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Aile
17:00 Seçim Özel
03:00 Kızılcık Şerbeti
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Kardeşlerim
16:00 Seçim 2023 Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Seçim 2023 Özel
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:00 Seçim Özel 2023
02:00 Kuzey Güney
03:45 5N1K
04:45 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Tetikçinin Oğlu
14:45 Adım Farah
17:30 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Fox Seçim 2023
06:00 Yalnız Kalpler
06:30 Yüz Yıllık Mucize
08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
09:30 Bir Şansım Olsa
10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 NTV-Star Seçim 2023 Ortak Yayın
05:00 Söz
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Eski Dost (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2023
00:15 Eski Dost (Yabancı Sinema)
01:30 Kırmızı Oda
03:15 Gazete Magazin
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Ege’nin Hamsisi
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:55 Kovan (Yerli Sinema)
16:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
17:00 Seçim 2023
06:10 Kapanış