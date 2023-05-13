TV yayın akışı 14 Mayıs 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Mayıs Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Mayıs Pazar kanalların yayın akışında neler var? 14 Mayıs Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 14 Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Mayıs Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

14 MAYIS 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Aile

17:00 Seçim Özel

03:00 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Kardeşlerim

16:00 Seçim 2023 Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Seçim 2023 Özel

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Veda Mektubu

16:00 Seçim Özel 2023

02:00 Kuzey Güney

03:45 5N1K

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Tetikçinin Oğlu

14:45 Adım Farah

17:30 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Fox Seçim 2023

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Yüz Yıllık Mucize

08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

09:30 Bir Şansım Olsa

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 NTV-Star Seçim 2023 Ortak Yayın

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Eski Dost (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2023

00:15 Eski Dost (Yabancı Sinema)

01:30 Kırmızı Oda

03:15 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Ege’nin Hamsisi

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:55 Kovan (Yerli Sinema)

16:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

17:00 Seçim 2023

06:10 Kapanış



