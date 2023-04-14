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  4. TV yayın akışı 14 Nisan 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 14 Nisan 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

14.04.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Nisan 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 14 Nisan 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yıldız De Bana, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Tetikçinin Oğlu, Barboras Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 14 Nisan 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Nisan 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Nisan Cuma kanalların yayın akışında neler var? 14 Nisan Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 14 Nisan Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Nisan 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Nisan Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

14 NİSAN 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
02:45 Güzel Günler
05:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:10 Ateş Kuşları
00:20 Kuruluş Osman
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yıldız De Bana
22:30 Camdaki Kız
01:15 Kuzey Güney
03:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
17:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Tetikçinin Oğlu
22:30 Orta Sayfa
00:45 Tetikçinin Oğlu
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:30 Tetikçinin Oğlu
07:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Kara Tahta
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:20 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
01:05 Kuşlarla Yolculuk
01:40 Avrupalı Müslümanlar
02:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:00 Sahur Bereketi
04:50 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:40 Kuşlarla Yolculuk
06:10 Kapanış


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