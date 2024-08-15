TV yayın akışı 15 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 15 Ağustos Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Aile
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Japon İşi (Yerli Sinema)
01:45 Adam ve Çocuk (Yabancı Sinema)
04:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Golden Slumber (Yabancı Sinema)
02:30 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet (Yabancı Sinema)
22:30 Doğu Ekspresinde Cinayet (Yabancı Sinema)
00:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi (Yabancı Sinema)
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Dönence
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
00:45 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:05 Şehirden Uzakta
09:50 Kara Ağaç Destanı
12:40 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:40 3'Te 3
01:00 Kara Ağaç Destanı
03:20 Gönül Dağı
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
13:4 Bu Bir Başlangıç (Yerli Sinema)
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Petrol Sevdası (Yerli Sinema)
22:30 Hudutsuz Sevda
01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce