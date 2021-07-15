TV yayın akışı 15 Temmuz 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 15 Temmuz Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Temmuz TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

15 TEMMUZ PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Yabancı Sinema)

22:45 Akrep Kral (Yabancı Sinema)

00:30 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Yabancı Sinema)

02:45 Akrep Kral (Yabancı Sinema)

04:15 Cam Tavanlar

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 15 Temmuz Özel

21:00 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Yerli Sinema)

23:20 Baş Belası

22:15 Kalp Yarası

02:05 Beklenmedik İhanet (Yabancı Sinema)

04:05 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:15 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Son Ültimatom (Yabancı Sinema)

22:30 Son Ültimatom (Yabancı Sinema)

00:45 Operasyon 41

02:00 Yalan Dünya

04:15 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Kefaret

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kefaret (Yeni Bölüm)

00:15 Fulya İle Umudun Olsun

03:00 Fetih 1453

05:30 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kazara Aşk (Yeni Bölüm)

00:15 Ada Masalı

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:15 Kalk Gidelim

10:00 15 Temmuz Ortak Yayını

19:00 Ana Haber

20:00 Mahrem (Yerli Sinema)

23:15 Börü (Yerli Sinema)

00:40 Mahrem (Yerli Sinema)

02:30 Kalk Gidelim

04:40 Şehirden Uzakta



