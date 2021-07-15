TV yayın akışı 15 Temmuz 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 15 Temmuz Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Temmuz TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Yabancı Sinema)
22:45 Akrep Kral (Yabancı Sinema)
00:30 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Yabancı Sinema)
02:45 Akrep Kral (Yabancı Sinema)
04:15 Cam Tavanlar
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 15 Temmuz Özel
21:00 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Yerli Sinema)
23:20 Baş Belası
22:15 Kalp Yarası
02:05 Beklenmedik İhanet (Yabancı Sinema)
04:05 Hercai
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:15 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Son Ültimatom (Yabancı Sinema)
22:30 Son Ültimatom (Yabancı Sinema)
00:45 Operasyon 41
02:00 Yalan Dünya
04:15 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Kefaret
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kefaret (Yeni Bölüm)
00:15 Fulya İle Umudun Olsun
03:00 Fetih 1453
05:30 Aşk Yeniden
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kazara Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Ada Masalı
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Yüksek Sosyete
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Kırmızı Oda
05:20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:15 Kalk Gidelim
10:00 15 Temmuz Ortak Yayını
19:00 Ana Haber
20:00 Mahrem (Yerli Sinema)
23:15 Börü (Yerli Sinema)
00:40 Mahrem (Yerli Sinema)
02:30 Kalk Gidelim
04:40 Şehirden Uzakta
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