TV yayın akışı 16 Nisan 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Nisan Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Nisan Salı kanalların yayın akışında neler var? 16 Nisan Salı Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Nisan Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Nisan Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

16 NİSAN 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

03:15 Kızılcık Şerbeti

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Tomb Raider (Yabancı Sinema)

02:40 Mutfak Bahane

04:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:59 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Alita: Savaş Meleği (Yabancı Sinema)

22:45 Alita: Savaş Meleği (Yabancı Sinema)

01:00 Arka Sokaklar

03:30 Siyah Beyaz Aşk

05:15 Bodrum Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

22:15 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

00:30 Kırımlı (Yerli Sinema)

02:30 Kırımlı (Yerli Sinema)

04:00 Aramızda Kalsın

05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

13:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Cevap Ver Türkiye

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:15 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:15 İncir Ağacı

07:20 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:40 Gönül Dağı

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:10 Teşkilat

02:40 Gönül Dağı

05:00 Lingo Türkiye

06:00 Kapanış

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Yabani

00:15 Şahane Hayatım

02:45 Gaddar

05:15 Kefaret

06:00 Adım Farah







