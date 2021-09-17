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  4. TV yayın akışı 17 Eylül 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 17 Eylül 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

17.09.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Eylül 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 17 Eylül 2021 Cuma akşamı Yalancı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Aşk Mantık İntikam, Biz Böyleyiz ve Hedefim Sensin programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 17 Eylül 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Eylül Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Eylül Cuma kanalların yayın akışında neler var? 17 Eylül Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Eylül 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Eylül Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

17 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı (Yeni Dizi)
22:15 Yalancı (Yeni Dizi)
00:45 İçimizden Biri
03:15 Yalancı
05:15 Bir Başka Güzel

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Biz Böyleyiz (Yerli Sinema)
22:45 X-Men: Dark Phoenix
01:05 Kalp Yarası
04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Camdaki Kız
03:15Kırık Hayatlar
04:15 Gelinim Mutfakta

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:30 Son Yaz
02:45 Fulya İle Umudum Olsun
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı
09:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
22:30 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:30 Star Market
04:50 Kaçak Gelinler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
13:45 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Yerli Dizi Tekrar

Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Tövbeler Olsun
09:20 Kalk Gidelim
12:30 Benim Adım Melek
16:10 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
23:30 Masumlar Apartmanı
02:25 Kalk Gidelim


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1
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