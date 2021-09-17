TV yayın akışı 17 Eylül 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Eylül Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Eylül Cuma kanalların yayın akışında neler var? 17 Eylül Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Eylül 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Eylül Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

17 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yalancı (Yeni Dizi)

22:15 Yalancı (Yeni Dizi)

00:45 İçimizden Biri

03:15 Yalancı

05:15 Bir Başka Güzel

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Biz Böyleyiz (Yerli Sinema)

22:45 X-Men: Dark Phoenix

01:05 Kalp Yarası

04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 Camdaki Kız

03:15Kırık Hayatlar

04:15 Gelinim Mutfakta

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)

23:30 Son Yaz

02:45 Fulya İle Umudum Olsun

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

22:30 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:30 Star Market

04:50 Kaçak Gelinler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

13:45 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Dizi Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Tövbeler Olsun

09:20 Kalk Gidelim

12:30 Benim Adım Melek

16:10 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

23:30 Masumlar Apartmanı

02:25 Kalk Gidelim



