Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

Madalyonun İçi kitabında Nihal ve Zafer’in hikayesiyle birlikte Vahit Karahan’ın yaşamı “Binbir Gece Masalı” bölümünde anlatılıyor. “Binbir Gece Masalı” bölümleri kitapta 4 ayrı bölümde ele alınıyor. İlk bölümde Nihal ve Zafer’in çocukluklarından, ikinci bölümde ise Nihal ve Zafer'in evliliklerinden, üçüncü bölümde Zafer'in babasından ve son olarak iyileşme sürecinden bahsediliyor. Vahit Bey işte dördüncü bölümde okuyucunun karşısına çıkıyor. Vahit Bey ile bağlantılı olarak da Binbir Gece Masalları bölümünde Mitra’nın hayatı okuyucunun karşısına çıkıyor.

Vahit Bey ve Mitra’nın aşk hikayesine kitapta aslında dizide anlatıldığı kadar detaylı bir şekilde yer verilmiyor. Kitapta Mitra’nın gerçek ismi ‘Nurhayat’ olarak geçiyor. Kitapta Nurhayat karakteri, Vahit Bey’in vefat etmesinden sonra ortaya çıkıyor. Çünkü Vahit Bey, hastalığı nedeniyle otelinin zarar ettiğini düşünerek onu satıyor. Ancak aile hastalık raporuyla otelin satışını iptal etmek ve geri alabilmek için bir mücadeleye girişiyor. Vahit Bey’in vefat etmesinden sonra Zafer, babasının kendisine bıraktığı uzun bir itiraf mektubunu buluyor. Bu mektupta Vahit Bey’in 18 yıl boyunca Zafer ve annesinin dışında bir ailesi daha olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Kitapta Nurhayat Hanım ve Vahit Bey’in ilişkisinin başlamasına ve Nurhayat’ın ailesine dair herhangi bir detay yer almıyor.



