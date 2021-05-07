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Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

Seray Üstün Seray Üstün
07.05.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV 8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış öykülerden esinlenerek televizyona aktarılmaya devam ediyor. Dizinin 35. bölümüne dahil olan Mitra karakterlerinin gerçek hikayeleri şimdiden merak konusu oldu.

Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen ve Burak Sevinç’in paylaştığı Kırmızı Oda dizisi yaşanmış hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü oyuncuların konuk olarak katıldığı dizideki hikayeler cuma gecelerini adeta abluka altına alıyor. Reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başaran yapımın konusu Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabına dayanıyor. Senaryo hazırlanırken kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan Kırmızı Oda dizisinin 35. bölümüne Mitra Şerifi karakterleri katıldı. Melisa Aslı Pamuk’un canlandırdığı Mitra karakteri kitapta bambaşka detaylarla anlatılıyor. İşte Kırmızı Oda dizisine dahil olan Mitra karakterlerinin Madolyonun İçi kitabındaki gerçek hikayesi...

Madalyonun İçi kitabında Nihal ve Zafer’in hikayesiyle birlikte Vahit Karahan’ın yaşamı “Binbir Gece Masalı” bölümünde anlatılıyor. “Binbir Gece Masalı” bölümleri kitapta 4 ayrı bölümde ele alınıyor. İlk bölümde Nihal ve Zafer’in çocukluklarından, ikinci bölümde ise Nihal ve Zafer'in evliliklerinden, üçüncü bölümde Zafer'in babasından ve son olarak iyileşme sürecinden bahsediliyor. Vahit Bey işte dördüncü bölümde okuyucunun karşısına çıkıyor. Vahit Bey ile bağlantılı olarak da Binbir Gece Masalları bölümünde Mitra’nın hayatı okuyucunun karşısına çıkıyor.

Vahit Bey ve Mitra’nın aşk hikayesine kitapta aslında dizide anlatıldığı kadar detaylı bir şekilde yer verilmiyor. Kitapta Mitra’nın gerçek ismi ‘Nurhayat’ olarak geçiyor. Kitapta Nurhayat karakteri, Vahit Bey’in vefat etmesinden sonra ortaya çıkıyor. Çünkü Vahit Bey, hastalığı nedeniyle otelinin zarar ettiğini düşünerek onu satıyor. Ancak aile hastalık raporuyla otelin satışını iptal etmek ve geri alabilmek için bir mücadeleye girişiyor. Vahit Bey’in vefat etmesinden sonra Zafer, babasının kendisine bıraktığı uzun bir itiraf mektubunu buluyor. Bu mektupta Vahit Bey’in 18 yıl boyunca Zafer ve annesinin dışında bir ailesi daha olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Kitapta Nurhayat Hanım ve Vahit Bey’in ilişkisinin başlamasına ve Nurhayat’ın ailesine dair herhangi bir detay yer almıyor.

Kırmızı Oda Nihal ve Zafer’in gerçek hikayesi nedir? Kırmızı Oda Nihal'in hastalığı nedir?Kırmızı Oda Nihal ve Zafer’in gerçek hikayesi nedir? Kırmızı Oda Nihal'in hastalığı nedir?


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Kırmızı Oda dizisi Melisa Aslı Pamuk
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