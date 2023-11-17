Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 17 Kasım 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 17 Kasım 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    17.11.2023 07:16 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    17 Kasım 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 17 Kasım 2023 Cuma akşamı Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Bambaşka Biri, Yalı Çapkını, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 17 Kasım 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Kasım Cuma kanalların yayın akışında neler var? 17 Kasım CumaKanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 17 Kasım Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Kasım 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Kasım Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    17 KASIM 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ateş Kuşları
    00:20 Kardeşlerim
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Cennetin Gözyaşları

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:00 Bir Derdim Var
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Üç Kız Kardeş
    03:00 Aşk ve Umut
    04:00 Poyraz Karayel

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Şahane Hayatım
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Bambaşka Biri
    22:45 Şahane Hayatım
    23:30 Orta Sayfa
    01:30 Adım Farah
    04:00 Senden Daha Güzel
    06:00 Ruhun Duymaz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    03:00 Güzel Köylü
    05:00 Aramızda Kalsın

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:05 İncir Ağacı
    07:00 Elimi Bırakma
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    14:50 Diriliş Ertuğrul
    17:40 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Sen Türkülerini Söyle
    00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
    03:40 Seksenler
    05:40 Kapanış

    Günün Trend Haberleri


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdıElindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı
    Plajda yürürken üzerine yıldırım düştüPlajda yürürken üzerine yıldırım düştü
    Ahmet Kaya'yı andı, gelen yoruma sinirlendi! Ahmet Kaya'yı andı, gelen yoruma sinirlendi!
    Anahtar Kelimeler:
    atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 televizyon show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti!

    Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti!

    Dilan Polat ve Engin Polat davasında 'sürpriz' gelişme!

    Dilan Polat ve Engin Polat davasında 'sürpriz' gelişme!

    Arda Güler, Türkiye'ye geldi! Sorulan sorunun ardından başını öne eğdi

    Arda Güler, Türkiye'ye geldi! Sorulan sorunun ardından başını öne eğdi

    İstediği şarkı çalınmadı, düğünü pompalı tüfekle bastı: Ölü ve yaralılar var

    İstediği şarkı çalınmadı, düğünü pompalı tüfekle bastı: Ölü ve yaralılar var

    Cenaze töreni defileye dönüştü! "Az önce ne izledim ben?"

    Cenaze töreni defileye dönüştü! "Az önce ne izledim ben?"

    Ahmet Kaya'yı andı, gelen yoruma sinirlendi!

    Ahmet Kaya'yı andı, gelen yoruma sinirlendi!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

    Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

    Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

    Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

    Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

    Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

    Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

    Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

    Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

    Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.