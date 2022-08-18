TV yayın akışı 18 Ağustos Perşembe bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 18 Ağustos Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor.18 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Kanlı Takip (Yabancı Sinema)
02:15 Kanlı Takip (Yabancı Sinema)
03:45 Aslı Hünel İle Gelin Evi
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Anne (Yabancı Sinema)
21:55 Yakın Takip (Yabancı Sinema)
23:45 Labirent: Alev Deneyleri (Yabancı Sinema)
02:10 Megalodon (Yabancı Sinema)
04:05 Sen Anlat Karadeniz
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Jumanji: Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
22:30 Jumanji: Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
00:45 Burada Mısın? (Yabancı Sinema)
03:20 Burada Mısın? (Yabancı Sinema)
04:30 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kazanan Restoran
21:30 Yakışıklı (Yerli Sinema)
23:30 İlk Buluşma
00:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
03:15 Yakışıklı (Yerli Sinema)
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
07:00 Duy Beni
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Duy Beni
00:20 Çember: Güven Bana (Yerli Sinema)
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:45 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım
09:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
09:10 7 Numara
14:20 Bir Aş Hikayesi
14:50 Masumlar Apartmanı
18:40 Gönül Dağı
22:00 Ana Haber
23:40 İddiaların Aksine
23:45 Avrupa Konferans Ligi "Başakşehir-Royal Antwerp"
01:40 Kumpas
03:30 Kasaba Doktoru
06:00 Kumpas
07:20 Gönül Dağı
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