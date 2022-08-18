TV yayın akışı 18 Ağustos Perşembe bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 18 Ağustos Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor.18 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kanlı Takip (Yabancı Sinema)

02:15 Kanlı Takip (Yabancı Sinema)

03:45 Aslı Hünel İle Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Anne (Yabancı Sinema)

21:55 Yakın Takip (Yabancı Sinema)

23:45 Labirent: Alev Deneyleri (Yabancı Sinema)

02:10 Megalodon (Yabancı Sinema)

04:05 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Yaprak Dökümü

15:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Jumanji: Vahşi Orman (Yabancı Sinema)

22:30 Jumanji: Vahşi Orman (Yabancı Sinema)

00:45 Burada Mısın? (Yabancı Sinema)

03:20 Burada Mısın? (Yabancı Sinema)

04:30 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kazanan Restoran

21:30 Yakışıklı (Yerli Sinema)

23:30 İlk Buluşma

00:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

03:15 Yakışıklı (Yerli Sinema)

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Duy Beni

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Duy Beni

00:20 Çember: Güven Bana (Yerli Sinema)

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:45 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

09:10 7 Numara

14:20 Bir Aş Hikayesi

14:50 Masumlar Apartmanı

18:40 Gönül Dağı

22:00 Ana Haber

23:40 İddiaların Aksine

23:45 Avrupa Konferans Ligi "Başakşehir-Royal Antwerp"

01:40 Kumpas

03:30 Kasaba Doktoru

06:00 Kumpas

07:20 Gönül Dağı

