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  4. TV yayın akışı 19 Nisan 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Nisan 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

19.04.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Nisan 2023 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 19 Nisan Çarşamba akşamı Sakar Şakir, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Tay, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Nisan Çarşamba TV yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Nisan 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Nisan Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki,19 Nisan Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 19 Nisan Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Nisan Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Nisan Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
23:30 Aile
02:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
03:45 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
23:30 Üç Kız Kardeş
02:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
05:30 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
17:15 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
00:15 Gülcemal
02:30 Ego
03:15 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04:45 Tetikçinin Oğlu
06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
22:30 Çöp Adam
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:45 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
05:00 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:45 Kara Tahta
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:50 1 Çorba
15:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu “Hikayeler”
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Tay (Yerli Sinema)
21:50 Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 (Yerli Sinema)
00:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:00 Sahur Bereketi
04:40 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:40 Kapanış


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